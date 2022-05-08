Пуск высокоточной ракеты «Оникс» с побережья Черного моря сняли на видео

Минобороны России показало видео работы расчета берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Черного моря. На кадрах можно видеть пуск высокоточной ракеты «Оникс».

Удар российские военные нанесли по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках спецоперации, уточнили в министерстве.

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили над островом Змеиный еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В районе Одессы был сбит беспилотник Bayraktar TB2.

В общей сложности за сутки в этом районе ВС РФ уничтожили четыре украинских самолета, четыре вертолета, три из них были с десантом на борту, три БПЛА Bayraktar TB2 и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.

Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила 130 военных объектов ВСУ. Украинская армия лишилась еще трех пунктов управления, 123 районов сосредоточения личного состава и военной техники. В результате ударов были уничтожены до 420 националистов, выведены из строя 55 единиц военной техники, подчеркнули в Минобороны.