Спецоперация 11 сентября 2023, 07:42 Пуск российской ракеты «Искандер» в зоне СВО попал на видео Минобороны опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Искандер» по пункту ВСУ РИА «Новости»

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Министерство обороны России запечатлило на видео пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» Западного военного округа по командному пункту Вооруженных сил Украины. Кадры оказались у РИА «Новости».

На них видно, что «Искандер» выехал по бездорожью из укрытия и занял стартовую позицию. Ракетный комплекс должен ударить по хорошо замаскированному командному пункту противника. По данным российской разведки, в него каждый день съезжаются высшие офицеры ВСУ.

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Также на видео есть подготовительные действия и старт самой ракеты. Комплекс после пуска сразу же покинул стартовую позицию. Расчет после выполнения задачи оставил машину в укрытии под специальной маскировочной сетью. Таким образом установка будет невидимой для разведки украинской армии.

Командир стартовой батареи Константин заявил, что «Искандер» работает по пунктам управления, командным пунктам, складам ракетно-артиллерийского вооружения. Комплекс поражает цели, находящиеся в десятках или даже в сотнях километров вглубь обороны украинских сил.