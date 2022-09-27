Пуск ракет системы «Ураган» сняли на видео | 360°

Спецоперация 27 сентября 2022, 14:26 Поделиться Telegram

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Viber Пуск ракет системы «Ураган» сняли на видео Минобороны показало работу машин ракетных систем залпового огня «Ураган» в рамках СВО Минобороны России

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Расчеты ракетных систем залпового огня «Ураган» подразделений Восточной группировки российских войск продолжают наносить удары по опорным пунктам и позициям вооружений противника. Кадры работы боевых машин и рассказ экипажа о службе опубликовало Минобороны России.

В кадре оператор подготавливает машину к выезду на позицию для нанесения удара. Добравшись до нужной точки, наводчики определяют цель и проводят запуск ракет.

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Командир батареи Александр рассказал, что работа идет круглосуточно, потому что целей очень много. Вражеские коптеры, которые появляются в районе, сбивают системы ПВО, поэтому потерь среди российских военных нет.

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«Самое главное — это качество наводки. Быстро навелись и провели выстрел или залп несколькими ракетами», — поделился он.

По словам командира, в ходе последнего удара удалось уничтожить много бронированной техники и живой силы противника.

Оператор транспортно-заряжающей машины Андрей добавил, что тяжелее всего работать ночью. Но так как все члены экипажа отлично знают свое место и действия, то все проходит слаженно.

«Мы способны зарядить машину и выехать с полным пакетом снарядов на боевую позицию», — пояснил он.

Андрей добавил, что экипаж способен проводить перезаряд даже под вражеским обстрелом на позиции.

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