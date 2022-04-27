Пуск ракет «Калибр» для уничтожения складов с западным оружием на Украине сняли на видео

Крылатые ракеты «Калибр» запустили с российского фрегата в Черном море для удара по военным объектам Украины. Как сообщила пресс-служба Минобороны России, в залповом пуске задействовали четыре ракеты. Ведомство опубликовало видео с места событий.

На опубликованных кадрах виден сам момент запуска «Калибров». Ракеты поднимаются в воздух поочередно, оставляя след в небе.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия уничтожила «Калибрами» ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов в Запорожье, пишет RТ.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами», — привела слова Конашенкова «Газета.ru».

Всего за ночь Воздушно-космические силы России поразили 59 военных объектов Украины, в том числе четыре склада с оружием и боеприпасами. Ракетные войска сухопутных войск нанесли удары по 573 целям. Силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точка-У».