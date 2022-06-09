Пушков назвал «эхом ушедшего времени» слова Зеленского о переговорах с Россией

Условия президента Украины Владимира Зеленского для проведения переговоров с Россией звучат как «эхо из ушедшего времени». Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

«Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24 февраля 2022 года», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что у президента Украины была возможность не только сохранить этот статус, но и разрешить кризис вокруг ситуации с Донбассом. Также Зеленский мог прийти к стабильности на юго-востоке Украины.

«Теперь же этот призыв звучит, как отдаленное эхо из давно ушедшего времени», — заключил Пушков.

Ранее Зеленский заявлял, что пойдет на переговоры, если Россия отведет свои войска на ту линию, которая была 24 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров назвал условия украинского лидера несерьезным подходом. По его словам, подобные заявления противоречат тем инициативам, которые украинская делегация выдвигала на переговорах в Турции. В итоге Россия каждый день по нескольку раз наблюдает такие метания украинских властей.