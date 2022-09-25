ВСУ попытались прорваться на Марьинском направлении — Пушилин | 360°

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ВСУ попытались прорваться на Марьинском направлении — Пушилин

Глава ДНР Пушилин: попытка ВСУ прорваться на Марьинском направлении провалилась

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ВСУ попытались прорваться в районе города Марьинки ДНР, но их остановили союзные силы, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». В ДНР продолжается голосование на референдуме по вопросу о вхождении в состав России.

«На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз», — пояснил Пушилин.

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Он также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения в районе Красного Лимана. По словам главы ДНР, это направление остается одним из сложных. ВСУ не оставляют попыток прорваться, однако союзные силы с учетом подкрепления контролируют линию фронта.

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Многие военные эксперты предупреждали, что во время референдума украинские военные будут устраивать провокации. Под Горловкой киевские силовики обстреляли выездную группу членов избиркома, пострадал один человек. Однако националистам никого не запугать — члены избиркома продолжают свою работу.

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