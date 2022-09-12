Союзные силы успешно отбили атаку ВСУ на Красный Лиман | 360°

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Союзные силы успешно отбили атаку ВСУ на Красный Лиман

Глава ДНР Пушилин: союзные войска справились с атакой ВСУ на Красный Лиман

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Украинские военные не оставили попыток занять Красный Лиман. Союзные силы не позволили ВСУ пробиться в город и успешно отбили атаку противника.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане в своем Telegram-канале.

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«Противник продолжает попытки занять данный населенный пункт. Но наши подразделения это не допускают. Достаточно успешно сейчас отбивают атаки противника», — подчеркнул он.

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Глава ДНР допустил, что ситуация на этом направлении должна стать лучше.

Украинские боевики, добавил Пушилин, предпринимают определенные попытки и рядом с Угледаром.

«Там удерживают позиции наши БТФ „Каскад“ и союзные силы», — пояснил он.

Народная милиция ДНР 12 сентября сообщила о том, что союзные войска Луганской, Донецкой народных республик и ВС РФ взяли под контроль Красный Лиман. Бойцы, как указывалось, успешно отразили все атаки противника, находясь на своих боевых постах.

Боец Народной милиции ДНР с позывным Красный призвал не верить фейкам в интернете об обстановке на фронте.

ДНР

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