Спецоперация 24 июня 2023, 23:57 Пушилин заявил об успехе российских военные на Краснолиманском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВС России достигли успехов на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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ВС России успешно ведут бои на Краснолиманском направлении, сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что российские бойцы продолжают освобождение территорий Донбасса.

«На Краснолиманском, северном направлении есть успехи у подразделений Вооруженных сил РФ, что-то уже радует, ребята там продолжают движение вперед», — сказал Пушилин.

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Также по его словам, обрисованы перспективы на Авдеевском направлении. Для противника, как заметил врио главы ДНР, это будет очень болезненно.

Ситуацию на Горловском направлении он назвал контролируемой. На Артемовском направлении ситуация, как заметил Пушилин, особо не поменялась, противник продолжал вести обстрелы по самому городу.

Российские военные 24 июня нанесли удар по центрам авиационной техники и радиотехнической разведки по аэродромам Днепр и Канатово. Также ВКС России ударили по украинскому складу в Хмельницкой области. Там находились иностранные ракеты Storm Shadow. Это удар, как отметили в Минобороны РФ, российские военные нанесли в ответ на атаку ВСУ по Чонгарскому мосту.