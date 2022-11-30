Важное 30 ноября 2022, 10:59 Пушилин заявил об успехах союзников в Марьинке РИА «Новости»

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Союзные силы каждый день улучшают свои позиции в Марьинке и продвигаются внутрь города. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки», — сказал он.

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Врио главы Донецкой Народной Республики 29 ноября сообщал о начале боев в центре Марьинки. Он говорил также о том, что союзные силы успешно наступают в районе Артемовска. По его словам, город в ближайшее время могут взять в окружение.

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Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» высказал мнение, что при успехе в боях за Артемовск следует ждать наступления ВС России на Краматорск. Он уточнил, что украинская армия понесла большие потери в районе Артемовска, украинская сторона, скорее всего, будет перебрасывать туда дополнительные силы.