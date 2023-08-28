Спецоперация 28 августа 2023, 09:57 Пушилин заявил об улучшении позиций ВС России на Авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин: ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении

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Подразделения ВС России улучшили позиции на Авдеевском направлении, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что противник продолжает нести серьезные потери.

«Авдеевское направление — наши подразделения имели определенный успех. Расширили серую зону, улучшили наши позиции в направлении Красногоровки», — указал Пушилин.

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Отдельное внимание он уделил ситуации на Краснолиманском и Купянском направлениях. Там, по его данным, ВСУ предпринимают безуспешные попытки совершать контратаки, но ВС России наносят по ним ответные удары.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Пушилин заявил о стабилизации обстановки на флангах Артемовского направления.

«По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», — подчеркнул он.