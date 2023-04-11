11 апреля 2023, 09:29
Пушилин заявил об улучшении позиций российских сил на Марьинском и Горловском направлениях
Пушилин: российские силы улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях
Российские силы существенно улучшили позиции на Горловском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».
«У ребят здесь [в Марьинке], <…> все динамично. Шиноремонтный завод — это не такое большое предприятие, но опорник противника там был выстроен достаточно серьезный», — отметил он.
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По словам Пушилина, продвижение вперед дается ценой больших усилий. Но прогресс есть.
«Горловское или Майорское направление — там тоже ребята достаточно существенно улучшили позиции», — добавил он.
Накануне Пушилин сообщил о серьезном продвижении подразделений ВС России в районе Авдеевки и ее окрестностях. Он подчеркнул, что это достается достаточно большой ценой.
По данным врио главы ДНР, успехи российские силы демонстрируют и в Артемовске. По его данным, на сегодняшний день под контролем находится уже более 75% территории города. Но ожесточенные бои продолжаются.
ДНР
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