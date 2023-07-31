Спецоперация 31 июля 2023, 10:05 Пушилин заявил об ожесточенных боях на Угледарском направлении Врио главы ДНР Пушилин: в последние дни на Угледарском направлении шли ожесточенные бои РИА «Новости»

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Самые ожесточенные бои российской армии и ВСУ шли в последние дни на Угледарском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин, его слова привел ТАСС.

«Там, я бы сказал, самые за последние дни ожесточенные боестолкновения», — подчеркнул Пушилин, назвав Угледарское направление «горячей точкой».

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Группа пехоты ВСУ подорвалась на собственных минах во время атаки в ДНР. Помимо этой ошибки, украинским подразделениям помешала российская РСЗО. Попытка нанести удар обернулась для боевиков очередной неудачей на Угледарском направлении.

Ранее Денис Пушилин заявил, что силы ВС РФ вытеснили подразделения ВСУ из села Старомайорское в ДНР. Украинская армия понесла серьезные потери.