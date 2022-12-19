Важное 19 декабря 2022, 09:55 Пушилин заявил о зачистке Марьинки от ВСУ Врио главы ДНР Пушилин сообщении о зачистке центра Марьинки от ВСУ РИА «Новости»

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Центр Марьинки зачистили от Вооруженных сил Украины. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые находились и служили очень серьезным укреплением противника, практически находятся под контролем [ВС РФ]», — сказал он.

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По его словам, остается лишь небольшая часть города, где ВСУ удерживают позиции. Пушилин отметил, что в жилом секторе украинским силам «не за что будет зацепиться». Он добавил, что после полного освобождения Марьинки российские войска двинутся в направлении Красногоровки.

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Российские силы на Авдеевском направлении сконцентрированы на освобождении Первомайского. Водяное Малое уже находится под контролем военных России, Водяное Большое — там продолжают работать российские подразделения, заключил Пушилин.