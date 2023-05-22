22 мая 2023, 10:21
Пушилин заявил о возможности ПВО в ДНР приспосабливаться и быстро менять характеристики
Врио главы ДНР Пушилин: ПВО в ДНР может быстро менять характеристики и приспосабливаться
Система ПВО в Донецкой Народной Республике может быстро приспосабливаться. В том числе речь идет об обстрелах противника дальнобойными ракетами Storm Shadow. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Наша ПВО достаточно быстро меняет характеристики, смотрит и находит методы противодействия обстрелам», — сказал он.
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Так он ответил на вопрос о том, насколько непросто перехватывать дальнобойные ракеты и могут ли силы ДНР это делать. Пушилин уточнил, что ракеты Storm Shadow упали рядом с бывшим аэродромом в Мариуполе. По его словам, пока неизвестно, что именно было целью противника.
«Мы связываем этот обстрел с датой 20 мая. <…> Это знаковая дата для Мариуполя», — отметил врио главы региона.
Он напомнил, что год назад в этот день последние боевики «Азова»* сдались в плен. ВСУ ударили по Мариуполю 19 мая. Представитель силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что атака велась, предположительно, при помощи крылатых ракет Storm Shadow.
* Нацбатальон «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.
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