Спецоперация 30 марта 2023, 14:39 Пушилин заявил о стремительном развитии ситуации на Авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин: российские силы стремительно наступают на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Ситуация вокруг находящейся под контролем ВСУ Авдеевки стремительно развивается. Российские силы продвигаются к городу сразу с нескольких направлений. На это указал временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«По Авдеевке ситуация развивается достаточно стремительно, с разных направлений наступают наши ребята. <…> Есть определенные успехи на Красногоровском направлении (к северу от города — прим. ред.), на Первомайском (к западу от города — прим. ред.)», — сказал он.

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По его словам, ситуация внутри Авдеевки становится тяжелой для украинской армии. ВСУ запретили въезд туда гражданским, волонтерам и журналистам.

Авдеевка является одним из главных укрепительных районов ВСУ. Со стороны этого населенного пункта националисты открывают огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям региона.

Утром 30 марта стало известно, что при очередном обстреле пострадали женщина и двое мужчин из Ясиноватой.