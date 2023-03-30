30 марта 2023, 14:39
Пушилин заявил о стремительном развитии ситуации на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: российские силы стремительно наступают на Авдеевском направлении
Ситуация вокруг находящейся под контролем ВСУ Авдеевки стремительно развивается. Российские силы продвигаются к городу сразу с нескольких направлений. На это указал временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
«По Авдеевке ситуация развивается достаточно стремительно, с разных направлений наступают наши ребята. <…> Есть определенные успехи на Красногоровском направлении (к северу от города — прим. ред.), на Первомайском (к западу от города — прим. ред.)», — сказал он.
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По его словам, ситуация внутри Авдеевки становится тяжелой для украинской армии. ВСУ запретили въезд туда гражданским, волонтерам и журналистам.
Авдеевка является одним из главных укрепительных районов ВСУ. Со стороны этого населенного пункта националисты открывают огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям региона.
Утром 30 марта стало известно, что при очередном обстреле пострадали женщина и двое мужчин из Ясиноватой.
ДНР
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