Пушилин заявил о стабилизации обстановки в Артемовске | 360°

Спецоперация 29 августа 2023, 12:21 Пушилин заявил о стабилизации обстановки в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: ситуация на флангах Артемовска стабилизировалась РИА «Новости»

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Российские силы удерживают фланги под Артемовском, однако горячие точки до сих пор остались. Несмотря на это, ситуация в регионе начала стабилизироваться. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин

«Удерживаются фланги, ситуация там уже стабилизируется», — подчеркнул он.

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Пушилин также указал, что есть две горячие точки на линии фронта на территории ДНР.

«Это Южно-Донецкое направление, Урожайное, Старомайорское», — отметил врио главы региона.

По его словам, данные населенные пункты продолжают находится в так называемой серой зоне. Там ВСУ не смогли закрепиться. Однако российская артиллерия и авиация не перестают эффективно выполнять боевые задачи и сдерживать противника.

Еще одной горячей точкой в регионе стало село Приютное, указал Пушилин.

Отряд специального назначения «Викинг» 29 августа уничтожил под Артемовском группу военнослужащих Вооруженных сил Украины. За несколько дней до этого российские войска устроили огневой налет на пункт временной дислокации ВСУ у Клещеевки.