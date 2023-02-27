Спецоперация 27 февраля 2023, 12:48 Пушилин заявил о продвижении российских сил в Марьинке Врио главы ДНР Пушилин: ВС России продвигаются в Марьинке, несмотря на сопротивление ВСУ РИА «Новости»

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Освобождение Марьинки движется сложнее, чем прогнозировалось, но улучшение ситуации есть. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«По Марьинке также мы видим улучшения, видим, что продвигаются наши подразделения», — подчеркнул он.

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Пушилин отметил упорство противника с учетом перебрасываемых резервов, которое затянуло продвижение российских соединений. По его словам, власти ДНР рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше.

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В воскресенье, 26 февраля, ВС России взяли опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении. Разведгруппа столкнулась с сопротивлением, но из четырех защитников опорного пункта в бой вступил только один солдат — наемник из Грузии.

Неделю назад российские самоходные гаубицы «Акации» нанесли удары по украинским укреплениям в Марьинке.