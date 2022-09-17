Пушилин указал на присутствие натовских инструкторов в боевых порядках ВСУ | 360°

Спецоперация 17 сентября 2022, 09:45 Поделиться Telegram

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Viber Пушилин указал на присутствие натовских инструкторов в боевых порядках ВСУ Глава ДНР Пушилин: инструкторы НАТО руководят подразделениями ВСУ РИА «Новости»

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Подразделениями Вооруженных сил Украины руководят инструкторы Североатлантического альянса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение 16 сентября украинские националисты шесть раз предпринимали попытки напасть на Александровку и Крынки.

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«В боевых порядках натовские инструкторы, по сути, они и руководят сейчас украинскими подразделениями, поэтому нашим ребятам непросто», — подчеркнул Пушилин в видеообращении.

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Он обратил внимание, что российские военнослужащие ведут себя весьма достойно: выдерживают удары противника и наносят сами огневое поражение по разным направлениям.

По информации главы ДНР, на донецком, горловском и угледарском направлениях обстановка пока остается без изменений.

Ранее глава ДНР также рассказал о польских наемниках в рядах украинских войск в районе Святогорска. И поляков, по его словам, воюет на этом направлении больше, чем украинцев, написал телеканал «Звезда».

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