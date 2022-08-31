Пушилин заявил о поставках на Украину дальнобойных ракет США

Украинские боевики получили дальнобойные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что в данный момент Союзные войска делают все, чтобы уничтожить переданное ВСУ дальнобойное оружие.

«По некоторым нашим данным, часть ракет уже завезли на территорию Украины. Также союзные силы предпринимают попытки, чтобы уничтожить данное вооружение», — подчеркнул Пушилин.

Накануне лидер ДНР отметил, в случае передачи ВСУ дальнобойных ракет необходимо сделать все, чтобы отогнать противника на дальнее расстояние и обезопасить города и населенные пункты республики.

«Чем сильнее и дальнобойнее оружие у украинского режима, тем дальше нам предстоит отодвигать ВСУ от наших городов, — заявил Пушилин.

Начать поставки на Украину дальнобойного оружия для нанесения ударов по российской территории ранее призвал бригадный генерал Вооруженных сил США в отставке Марк Арнольд. Он подчеркнул, что США необходимо снять обязательства с Киева не атаковать при помощи полученного оружия российские регионы.

Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов в беседе с «360» подчеркнул, что если желание американского ястреба выполнят, то США войдут в прямой конфликт с Россией.