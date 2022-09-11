Пушилин уличил Украину в попытках создать энергетический коллапс в Донбассе | 360°

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Пушилин уличил Украину в попытках создать энергетический коллапс в Донбассе

Глава ДНР Пушилин обвинил Украину в попытках создать энергетический коллапс в Донбассе

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Украинские военные стали чаще обстреливать стратегически важные объекты инфраструктуры Донбасса, написал в своем Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Только за прошедшую неделю ВСУ атаковали 983 подстанции, из-за чего без электроэнергии остались десятки тысяч жителей ДНР.

«Украинский режим пытается создать в Донбассе энергетический коллапс. И только мужество и чувство долга наших спасателей, энергетиков не позволяет этим планам осуществиться», — отметил Пушилин.

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Глава ДНР уточнил, что чаще всего украинские военнослужащие обстреливают критическую инфраструктуру в Горловке, Донецке и Ясиноватой. Из-за непрекращающихся атак ВСУ перестала работать шахта Засядько, большие трудности испытывают шахтеры на шахте Скочинского, добавил Пушилин.

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За прошедшие сутки из-за украинских обстрелов погибли шесть мирных жителей ДНР. Еще 11 человек получили ранения, среди них — три ребенка.

Российские регионы активно помогают республикам Донбасса. Ленинградская область вошла в список лидеров по активности и масштабам этой помощи, сообщило ИА «Невские новости».

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