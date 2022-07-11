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    11 июля 2022, 10:19

    Пушилин заявил о невозможности восстановить Мариуполь до сентября

    Пушилин назвал невозможным полное завершение работ по восстановлению Мариуполя к сентябрю

    Александр Иванов

    Последствия разрушений в Мариуполе не удастся ликвидировать к сентябрю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

    Пушилин заявил о невозможности восстановить Мариуполь до сентября

    «С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но,тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал он.

    Ранее зампред правительства ДНР Евгений Солнцев сказал, что основные объекты жизнедеятельности города все же удастся восстановить к 1 сентября.

    По заявлению Министерства информации ДНР, все затраты по восстановлению жилых домов в Мариуполе возьмут на себя власти региона. По данным ведомства, дома, получившие менее 30% повреждений, закроют специальными тепловыми контурами. Поврежденные кровлю и двери, а также внутренние коммуникации заменят на новые.

    Однако ремонт балконов в жилых домах решили перенести на следующий год. Причины такого решения не уточняются.

    К восстановлению Мариуполя привлекли и российских военных. В частности, их задействовали в строительстве.