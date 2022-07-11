Пушилин заявил о невозможности восстановить Мариуполь до сентября

Последствия разрушений в Мариуполе не удастся ликвидировать к сентябрю. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«С учетом степени разрушений в Мариуполе все сделать до сентября, увы, не получится. Но,тем не менее работа проведена уже весьма серьезная», — сказал он.

Ранее зампред правительства ДНР Евгений Солнцев сказал, что основные объекты жизнедеятельности города все же удастся восстановить к 1 сентября.

По заявлению Министерства информации ДНР, все затраты по восстановлению жилых домов в Мариуполе возьмут на себя власти региона. По данным ведомства, дома, получившие менее 30% повреждений, закроют специальными тепловыми контурами. Поврежденные кровлю и двери, а также внутренние коммуникации заменят на новые.

Однако ремонт балконов в жилых домах решили перенести на следующий год. Причины такого решения не уточняются.

К восстановлению Мариуполя привлекли и российских военных. В частности, их задействовали в строительстве.