Спецоперация 22 января 2023, 22:26 Пушилин оценил необходимость пунктов гумпомощи в Соледаре Врио главы ДНР Пушилин: в Соледаре сейчас нет необходимости разворачивать пункты гумпомощи РИА «Новости»

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Сейчас нецелесообразно разворачивать пункты гуманитарной помощи в Соледаре, потому что там мало жителей. Об этом заявил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин отметил, что вместе с депутатом Госдумы России Зурабом Макиевым посетил Соледар.

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«Необходимо было понять, нужно ли там развернуть пункты гуманитарной помощи от „Единой России“. Решили, что пока нецелесообразно — жителей осталось очень мало, и их поддерживают всем необходимым бойцы ЧВК „Вагнер“, — написал врио главы ДНР.

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Пушилин также сообщил, что в поезде их сопровождали бойцы группы «Вагнера», которые рассказали о «кровопролитных боях» в городе, и о том, что противник «не гнушался ничем — боевики, как обычно, прикрывались мирными жителями».

Во время отхода украинские военные хотели уничтожить соляные рудники. Для этого они изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту, написал Пушилин.

«Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы», — заключил врио главы Донецкой Народной Республики.