Спецоперация 14 декабря 2022, 08:49 Пушилин заявил о необходимости освобождения Одессы и Чернигова Врио главы ДНР Пушилин: Одессу и Чернигов нужно освободить, о сроках говорить рано Unsplash

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ВС РФ должны освободить Одессу и Чернигов. Рано или поздно это произойдет, однако сейчас говорить о сроках крайне сложно. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Сейчас ВС РФ сосредоточены на том, чтобы полностью освободить территорию республики. Однако официальный Киев продолжает получать оружие западного производства, добавил он.

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«Для того, чтобы обеспечить безопасность территории ДНР, ее жителей, нам необходимо отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы он не смог доставать до наших населенных пунктов», — объяснил он.

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Пушилин не исключил, что для того, чтобы обеспечить безопасность жителей Донбасса, российские войска будут освобождать и другие населенные пункты Украины.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — добавил он.

При этом он добавил, что не исключает такого варианта развития событий. Однако о конечных сроках выполнения этой операции говорить пока рано.

Вооружение, которое Запад регулярно поставляет Украине, оказывается на черном рынке, рассказал ранее Денис Пушилин. По его словам, покупателями обычно становятся африканские страны.

Вчера стало известно, что военным РФ удалось взять Марьинку в ДНР в плотное кольцо. Сейчас они ведут бои прямо в центре города.