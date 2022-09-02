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02 сентября 2022, 14:46

Пушилин призвал «освободить все русские города»

Глава ДНР Пушилин: нужно освободить города, основанные русскими людьми

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости «освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми». Об этом сообщило РИА «Новости».

Пушилин уточнил, что имеет в виду населенные пункты, появившиеся во времена Российской империи и вошедшие в состав СССР.

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«Это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать», — заявил он.

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Глава ДНР отметил, что после «возвращения домой» населенных пунктов необходимо участвовать в их восстановлении.

Пушилин уже делал подобное заявление в июле. Тогда он уточнил, что нужно освободить Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье и Луцк, напомнил RT. Также Пушилин добавил, что в период Второй мировой войны Донбасс был «настоящей русской крепостью».

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