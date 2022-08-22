Пушилин заявил о готовности материалов против «Азова» к трибуналу в ДНР

Материалы по 80 преступлениям нацбатальона «Азов»* полностью готовы для трибунала, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24». Его слова привел Telegram-канал официального сайта республики.

«Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. Сейчас можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений „Азова“*», — сообщил Пушилин.

Он уточнил: заявления президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры России и Украины станут невозможными в случае «судилища над украинскими военными», не повлияют на решение провести трибунал — военные преступники в любом случае понесут наказание.

Первый трибунал состоится в Мариуполе. Его организацию собираются завершить уже к концу лета. Мероприятие планируют сделать максимально открытым.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.