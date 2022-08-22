Пушилин заявил о готовности материалов против «Азова» к трибуналу в ДНР
Глава ДНР Пушилин: материалы по 80 преступлениям «Азова» подготовили к трибуналу
Материалы по 80 преступлениям нацбатальона «Азов»* полностью готовы для трибунала, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24». Его слова привел Telegram-канал официального сайта республики.
«Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит дата непосредственно мариупольского первого трибунала. Сейчас можно говорить, что полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений „Азова“*», — сообщил Пушилин.
Он уточнил: заявления президента Украины Владимира Зеленского, что переговоры России и Украины станут невозможными в случае «судилища над украинскими военными», не повлияют на решение провести трибунал — военные преступники в любом случае понесут наказание.
Первый трибунал состоится в Мариуполе. Его организацию собираются завершить уже к концу лета. Мероприятие планируют сделать максимально открытым.
* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.