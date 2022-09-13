Пушилин заявил о большом числе польских наемников под Святогорском | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 11:32 Поделиться Telegram

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Viber Пушилин заявил о большом числе польских наемников под Святогорском Глава ДНР Пушилин заявил о польских наемниках под Святогорском РИА "Новости"

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Количество наемников из Польши в рядах украинских войск под Святогорском в ДНР превышает число самих служащих ВСУ. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, роль польских наемников значима в районе Святогорска.

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Причем <…> в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

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Пушилин добавил, что ситуация в Святогорске остается сложной. Он рассказал, что подразделения украинской армии хотели навести новую переправу через реку Северский Донец, а также подтянуть дополнительные силы и технику к городу. Однако у них ничего не вышло.

Накануне мэр Святогорска Владимир Бандура опроверг слухи о взятии украинскими военными данного населенного пункта. Он подчеркнул, что Союзные войска не оставляли свои позиции.

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