Пушилин заявил о большом числе польских наемников под Святогорском | 360°

Все новости

Спецоперация

13 сентября 2022, 11:43

Следком возбудил уголовное дело по факту задержания учителей в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:41

Экоферма создаст новые рабочие места в Рузе

Реклама

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:32

Подмосковье нарастило строительство и промышленность в условиях санкций

Спецоперация

13 сентября 2022, 11:32

Пушилин заявил о большом числе польских наемников под Святогорском

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:28

Еще 28 зданий достроили в Подмосковье за неделю

Мир

13 сентября 2022, 11:17

Фейк: российских учителей задержали в Харьковской области

Подмосковье

13 сентября 2022, 11:15

Инспекторы проследили за ремонтом балкона в Мытищах по просьбам жителей

Важное

13 сентября 2022, 11:13

Умер французский кинорежиссер Жан-Люк Годар

Мир

13 сентября 2022, 11:11

Заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе началось в Армении

Спецоперация

13 сентября 2022, 11:32

Пушилин заявил о большом числе польских наемников под Святогорском

Глава ДНР Пушилин заявил о польских наемниках под Святогорском

Читать 360tv в

Количество наемников из Польши в рядах украинских войск под Святогорском в ДНР превышает число самих служащих ВСУ. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, роль польских наемников значима в районе Святогорска.

Реклама

Причем <…> в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Реклама

Пушилин добавил, что ситуация в Святогорске остается сложной. Он рассказал, что подразделения украинской армии хотели навести новую переправу через реку Северский Донец, а также подтянуть дополнительные силы и технику к городу. Однако у них ничего не вышло.

Накануне мэр Святогорска Владимир Бандура опроверг слухи о взятии украинскими военными данного населенного пункта. Он подчеркнул, что Союзные войска не оставляли свои позиции.

ДНР

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама