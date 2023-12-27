Спецоперация 27 декабря 2023, 17:26 Пушилин заявил, что ВС России делают все для скорого освобождения Авдеевки Глава ДНР Пушилин: ВС России делают все для освобождения Авдеевки РИА «Новости»

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Российские войска делают все для того, чтобы освободить Авдеевку в кратчайшие сроки. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин представителям прессы.

«Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку», — процитировало его РИА «Новости».

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Накануне скорую потерю Авдеевки Украиной допустил и главком ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, это может произойти в течение пары-тройки месяцев. Украинским военным не стоит делать ставку на отдельные населенные пункты, добавил Залужный.

Ранее, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Взятие города под контроль позволит эффективнее защищать Донецк от обстрелов со стороны украинской армии.