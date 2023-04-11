Спецоперация 11 апреля 2023, 23:39 Пушилин заявил, что войска РФ контролируют все административные здания в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: административные здания в Артемовске находятся под контролем ВС РФ РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что все административные здания в Артемовске находятся под контролем российских войск. В эфире Первого канала исполняющий обязанности главы республики отметил, что активные действия сейчас разворачиваются в районе железной дороги.

«Там, где они сейчас еще закрепились, ситуация следующая: у тех подразделений нет никакого выбора, кроме как идти вперед и сдаваться в плен. Назад пути нет, потому что там работают заградотряды», — сообщил Пушилин.

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Ожесточенные бои идут в западной части Артемовска. Город является важным узлом для снабжения группировки войск ВСУ в Донбассе.

Глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин до этого заявлял, что порядка 80% города находится под контролем российских сил. Это касается и административных центров, заводов, фабрик.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что большое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины начали сдаваться в плен под Авдеевкой. По его словам, сейчас наблюдается очень много таких военнослужащих.