Спецоперация 18 сентября 2023, 15:43 Пушилин заявил, что в результате обстрела Донецка никто не погиб и не пострадал Врио главы ДНР Пушилин: гражданские объекты разрушились при обстреле Донецка

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Объекты гражданской инфраструктуры оказались разрушены в результате обстрела центра Донецка со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. О каких объектах идет речь и каковы повреждения, он не уточнил.

«В результате обстрела Вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры», — констатировал Пушилин.

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Он добавил, что погибших и раненых, по предварительной информации, нет.

По данным представительства ДНР в СЦКК, сегодня ВСУ ударили по Донецку уже девять раз. Под обстрел попали Петровский, Кировский, Ворошиловский, Куйбышевский и Киевский районы. Применялись в том числе кассетные боеприпасы. Удары наносились со стороны Максимильяновки, Нетайлово, Карловки, Константиновки, Кураховки. Последний на данный момент обстрел столицы ДНР зафиксировали в 15:35.