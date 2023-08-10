Спецоперация 10 августа 2023, 10:21 Пушилин заявил, что в результате боев от Клещеевки почти ничего не осталось Врио главы ДНР Пушилин: вся Клещеевка оказалась перерыта от снарядов РИА «Новости»

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От Клещеевки в результате боев практически ничего не осталось. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

«От Клещеевки уже практически ничего не осталось, там все перерыто от снарядов, как от наших, так и от [ударов] противника», — сказал он.

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Пушилин рассказывал, что подразделения ВС России установили контроль над селом. Однако Вооруженные силы Украины продолжали попытки атаковать Клещеевку. Украинские боевики использовали разные типы вооружений, в том числе высокоточные.

Тем не менее удержание тактических высот у населенного пункта стоило ВСУ больших потерь. Ранее российские военные контратаковали ВСУ у Клещеевки, выбив их с нескольких опорных пунктов.

Во время выступления в эфире «Соловьев Live» Пушилин также рассказал об отступлении ВСУ с потерями из Урожайного. Штурмовые подразделения при поддержке бронетехники зашли в северную часть поселка, но получили жесткий отпор.