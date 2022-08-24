Пушилин заявил, что Украина согласовала с США обстрел здания администрации ДНР

ВСУ согласовали обстрел здания администрации главы Донецкой Народной Республики из РСЗО HIMARS с США и их союзниками. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас такого рода обстрелы с такими координатами не производятся только украинской стороной. Украина проболталась, что они эти цели согласовывают непосредственно с американцами. <…> Здесь можно говорить и про французов, и про немцев», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, страны Европы помогают украинским властям готовить теракты в ДНР. Одна из наиболее болезненных тем для Украины — будущий референдум о вхождении республики в состав России. Киевский режим, отметил Пушилин, пытается готовить теракты на избирательных участках. Глава ДНР напомнил, что накануне задержали одного из таких диверсантов.

«Что примечательно, он и ему подобные террористы, потенциальные террористы, они обучение проходили в Чехии. То есть здесь, опять же, ни для кого не секрет, получается, что украинскому режиму в терроризме помогают европейские страны», — резюмировал Пушилин.

Центр Донецка 23 августа вновь обстреляли. Снаряды попали в здание администрации главы ДНР, и гостиницу «Централь», где останавливаются журналисты. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что от обстрелов во вторник погибли три человека.

Утром 24 августа снаряд ВСУ попал в торговый центр «Галактика» в Донецке.