Пушилин заявил, что поставки оружия Украине вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе республики

Поставки нового оружия Украине с Запада вынуждают войска ДНР не останавливаться на границе республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Если Украина получает серьезное вооружение с большой дальностью поражения, то приходится «принимать соответствующие решения», заметил Пушилин.

«Противник, получая новое вооружение, по сути, заставляет нас не останавливаться на границе. Потому что мы должны обезопасить граждан Донецкой и Луганской народных республик», — пояснил глава ДНР.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Североатлантический альянс готов поставлять вооружение на Украину в долгосрочной перспективе. Накануне Столтенберг заявил о планах направить на Украину тяжелое вооружение и дальнобойную артиллерию, а также подготовить план перевода ВСУ с постсоветского вооружения на оружие Альянса.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что, совершая поставки вооружения на Украину, Евросоюз нарушает собственные правила. По «Общей позиции» Совета ЕС, членам Альянса запрещается экспортировать вооружение, если оно будет использовано для внутренних репрессий, а также спровоцирует, либо продлит вооруженные конфликты.