Пушилин заявил, что пора освобождать Киев, Одессу и другие «русские города»
Глава ДНР Пушилин: пора освобождать Киев, Одессу и другие города, основанные русскими
В Донецкой Народной Республике заявили, что настала пора освобождать Киев, Чернигов, Одессу и другие «русские города». Глава ДНР Денис Пушилин написал об этом в своем Telegram-канале.
Поводом для заявления стал канун 78-летия освобождения Бреста — «города, ставшего образцом мужества и сопротивления русского солдата».
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — отметил Пушилин.
По его мнению, драматичные события лета 1941 года «наводят на параллели» с тем, что происходит сейчас в Донбассе.
«Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа — настоящей русской крепостью», — подчеркнул глава ДНР.
Денис Пушилин добавил, что всех русских роднят с защитниками Брестской крепости «стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели».