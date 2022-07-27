Пушилин заявил, что пора освобождать Киев, Одессу и другие «русские города»

В Донецкой Народной Республике заявили, что настала пора освобождать Киев, Чернигов, Одессу и другие «русские города». Глава ДНР Денис Пушилин написал об этом в своем Telegram-канале.

Поводом для заявления стал канун 78-летия освобождения Бреста — «города, ставшего образцом мужества и сопротивления русского солдата».

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — отметил Пушилин.

По его мнению, драматичные события лета 1941 года «наводят на параллели» с тем, что происходит сейчас в Донбассе.

«Нам, как тогда защитникам Бреста, первыми пришлось столкнуться с кровожадным и циничным напором нацизма. Донбасс стал форпостом русского народа — настоящей русской крепостью», — подчеркнул глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что всех русских роднят с защитниками Брестской крепости «стойкость духа и способность к самопожертвованию во имя высшей цели».