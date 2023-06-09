Спецоперация 09 июня 2023, 09:20 Пушилин заявил, что освобождение Марьинки произойдет в ближайшее время Врио главы ДНР Пушилин: освобождение Марьинки больше не должно затянуться РИА «Новости»

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После того как чеченские подразделения пришли в Марьинку, освобождение этого населенного пункта не затянется. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он считал, что Марьинка должна быть освобождена после того, как удалось взять под контроль более половины территории города. Однако у украинских военных там оказался «серьезный укрепрайон». Пушилин отметил, что ВСУ постоянно перебрасывают туда резервы и не жалеют сил. Хотя ситуация, конечно, не сопоставима с тем, которая была в Артемовске, подчеркнул он.

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«И вот, освобождение Марьинки — оно затянулось, но с учетом того, что сейчас дополнительно туда переброшены еще чеченские подразделения, которые ребята обстрелянные, то есть ребята мотивированные, я считаю, что надолго уже теперь точно освобождение Марьинки не должно затянуться», — отметил он.

Врио главы ДНР подчеркнул, что российские военные должны идти дальше и освобождать новые населенные пункты. Главное — отодвинуть украинцев как можно дальше от Донецка. Он считает, что после этого обстрелы Кировского и Петровских районов города должны уменьшиться.

Ранее Пушилин сообщил об инвесторе, которые займется восстановлением «Артемсоли» в Соледаре.