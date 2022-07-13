Пушилин заявил, что линии поставок вооружения ВСУ находятся под прицелом подразделений ДНР

Подразделения ДНР принимают меры, чтобы враг на передовой не успевал получать вооружение для ударов по территории республики. Об этом в эфире «Соловьев.Live» сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Наши подразделения принимают ряд дополнительных мер для того, чтобы противник не успевал и доставить технику, орудия и боеприпасы, которые могут полететь по нашим населенным пунктам» — сказал он.

Пушилин отметил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ ситуация в республике по-прежнему напряженная.

Также он сообщил о продвижении союзных сил в направлении Северска и Соледара. По его словам, в этом направлении есть определенные успехи. Однако Пушилин отметил, что ситуация развивается медленнее, чем хотелось бы.

Ранее Пушилин заявил о существенном изменении линии фронта на севере ДНР. Его слова процитировал RT. Также Пушилин рассказал, что сейчас происходит переброска второго корпуса сил ЛНР с целью усиления позиций «непосредственно по авдеевскому направлению».