Спецоперация 28 ноября 2022, 16:34 Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению Врио главы ДНР Пушилин: союзные войска скоро возьмут Артемовск в окружение РИА «Новости»

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Союзные войска успешно наступают в окрестностях Артемовска, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, скоро город могут взять в окружение.

«Ситуация оперативного окружения (города — прим. ред.) достаточно близка», — отметил Пушилин. Он уточнил, что в Марьинке начались сражения в центре города, а на Угледарском направлении российские военные пресекли попытки контрнаступления ВСУ.

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На Запорожском направлении украинские военнослужащие предприняли пять попыток прорыва за последние четыре дня, рассказал член Главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, ВС России отбили все атаки противника, в результате чего ВСУ потеряли несколько десятков бойцов, танки и другую бронетехнику.

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Под огонь украинских военных ранее попал город Пологи Запорожской области. ВСУ атаковали населенный пункт из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS. В администрации муниципалитета сообщили о шести пострадавших, их госпитализировал.