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    18 мая 2022, 14:03

    Пушилин заявил, что 60% жилфонда в Мариуполе нельзя восстановить

    Глава ДНР Пушилин: 60% жилфонда в Мариуполе не подлежит восстановлению

    Оксана Кириллова

    В Мариуполе восстановлению не подлежит свыше 60% жилого фонда. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заверил, что Мариуполь будет полностью восстановлен, на месте разрушенных домов построят новые.

    Пушилин заявил, что 60% жилфонда в Мариуполе нельзя восстановить

    «Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — констатировал Пушилин, его процитировало «Донецкое агентство новостей».

    Оценка разрушений в Мариуполе продолжается.

    Планируется реконструировать и вновь запустить в эксплуатацию Мариупольский комбинат имени Ильича. В то же время завод «Азовсталь» будет снесен. Еще в конце апреля Пушилин сообщал о планах по его восстановлению.

    Ранее глава ДНР заявил, что совместно с Россией будет восстановлен Донбасс.