Пушилин заявил, что 60% жилфонда в Мариуполе нельзя восстановить

В Мариуполе восстановлению не подлежит свыше 60% жилого фонда. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заверил, что Мариуполь будет полностью восстановлен, на месте разрушенных домов построят новые.

«Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — констатировал Пушилин, его процитировало «Донецкое агентство новостей».

Оценка разрушений в Мариуполе продолжается.

Планируется реконструировать и вновь запустить в эксплуатацию Мариупольский комбинат имени Ильича. В то же время завод «Азовсталь» будет снесен. Еще в конце апреля Пушилин сообщал о планах по его восстановлению.

Ранее глава ДНР заявил, что совместно с Россией будет восстановлен Донбасс.