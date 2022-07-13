Пушилин: в случае отклонения апелляций наемников будет ждать расстрел

В случае отклонения апелляций иностранных наемников смертная казнь для них будет подразумевать расстрел. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев.Live».

При этом ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков в беседе с NEWS.ru заметил, что смертную казнь наемников не смогут привести в исполнение, если ДНР войдет в состав России, поскольку в этом случае республика будет подчиняться уже российским законам, а в России запрещена смертная казнь.