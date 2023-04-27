Спецоперация 27 апреля 2023, 15:57 Пушилин усомнился в переходе ВСУ в контрнаступление в мае Врио главы ДНР Пушилин рассказал о мерах для отражения контратаки ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска приняли меры, чтобы дать отпор предстоящему контрнаступлению украинских войск. Об этом в ходе прямой линии с жителями заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что пока погодные условия позволяют говорить, что в первой половине мая выдвижения войск противника можно не ждать. Но рано или поздно контрнаступление произойдет.

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«Могу сказать, что наши ребята, министерство обороны к этому готовы, принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось», — привел слова Пушилина ТАСС.

Временно исполняющий глава республики отметил, что украинские военные вынуждены пойти в контрнаступление под давлением стран Запада, которые потребуют отчета за полученную военную помощь.

По мнению Пушилина, атаки ВСУ начнутся со Свато-Кременного и Запорожского направлений. При этом начать войска противника могут с отвлекающих маневров.