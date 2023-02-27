Спецоперация 27 февраля 2023, 12:27 Пушилин указал на возможность сжать кольцо вокруг Артемовска Врио главы ДНР Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска РИА «Новости»

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Благоприятные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца сложились под Артемовском. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщило РИА «Новости».

«За последние дни есть существенные изменения на Артемовском направлении», — подчеркнул он.

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Пушилин сделал акцент на появлении возможностей для окружения украинских боевиков и сжатия кольца вокруг Артемовска.

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Ранее врио главы ДНР назвал три главные стратегические задачи по освобождению ДНР. По его словам, прежде всего российская армия должна взломать серьезную линию обороны ВСУ на Авдеевском направлении, чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка.

Он также счел важными задачами ликвидацию оборонительного узла противника на Артемовском направлении и уничтожение обороны ВСУ в Славянско-Краматорском районе.