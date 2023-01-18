Спецоперация 18 января 2023, 17:45 Пушилин указал на риск ВСУ попасть в окружение в районе Северска Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ могут оказаться в окружении в районе Северска Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина

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Украинские военные могут попасть в окружение в районе Северска. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Риск возник после взятия под контроль железнодорожной станции Соль. Основные пути снабжения Артемовска и Северска для ВСУ оказались перерезаны.

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«Группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, рискует попасть в окружение», — подчеркнул Пушилин, заметив, что со снабжением у украинских военных возникли серьезные проблемы.

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Ситуацию в Артемовске врио главы ДНР назвал напряженной, несмотря на продвижение российских военных на этом участке.

Минобороны России 18 января заявило, что населенный пункт Соль полностью освободили от украинских военных. Поселок заняли добровольцы штурмовых отрядов. Огневую поддержку им оказали авиация, ракетные войска и артиллерия Южного военного округа.