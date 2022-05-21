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    21 мая 2022, 20:07

    Пушилин: спецоперация завершит 8 лет войны в Донбассе

    Александр Иванов

    Спецоперация для Донбасса стала завершением восьми лет конфликта. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Его процитировало РИА «Новости».

    Пушилин: спецоперация завершит 8 лет войны в Донбассе

    «Освободительная операция для нас означает окончание войны, которая длилась восемь лет», — сказал он.

    Пушилин сделал это заявление во время встречи с руководителем парламентской фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.

    Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью обозначали демилитаризацию и денацификацию региона. Российские власти заявляли, что кампания призвана защитить жителей Украины от националистов. Президент РФ Владимир Путин сказал, что решился начать спецоперацию после просьб жителей Донбасса о помощи.

    В ходе кампании по денацификации российская армия и местные вооруженные формирования защитников интересов Донбасса планируют уничтожить националистические группировки, которые притесняют русскоязычное население региона.