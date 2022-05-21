Пушилин: спецоперация завершит 8 лет войны в Донбассе

Спецоперация для Донбасса стала завершением восьми лет конфликта. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. Его процитировало РИА «Новости».

«Освободительная операция для нас означает окончание войны, которая длилась восемь лет», — сказал он.

Пушилин сделал это заявление во время встречи с руководителем парламентской фракции ЛДПР Леонидом Слуцким.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целью обозначали демилитаризацию и денацификацию региона. Российские власти заявляли, что кампания призвана защитить жителей Украины от националистов. Президент РФ Владимир Путин сказал, что решился начать спецоперацию после просьб жителей Донбасса о помощи.

В ходе кампании по денацификации российская армия и местные вооруженные формирования защитников интересов Донбасса планируют уничтожить националистические группировки, которые притесняют русскоязычное население региона.