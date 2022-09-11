Пушилин сообщил обстановку на линии фронта в ДНР | 360°

Спецоперация 11 сентября 2022, 03:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пушилин сообщил обстановку на линии фронта в ДНР Глава ДНР Пушилин: ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обстановка на линии фронта сложная, но контролируемая, силы Народной милиции ДНР продвигаются вперед по ряду направлений. Об этом ТАСС сообщил глава республики Денис Пушилин. В Донецке работают системы ПВО.

«Противник бросает на передовую неподготовленный личный состав. Несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же необученных. Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются», — отметил Пушилин.

Реклама

Донецк по-прежнему обстреливают крупнокалиберными снарядами, работает противовоздушная оборона, добавил собеседник агентства.

Реклама

Пушилин отметил, что аэропорт Донецка контролируется союзными войсками. Ранее украинская пропаганда пыталась внушить, что воздушная гавань захвачена ВСУ.

Постоянные обстрелы Изюма со стороны ВСУ стали причиной больших разрушений в городе. Украинские националисты «утюжат» Изюм из американских HIMARS, пишет ИА Nation News.

Минобороны России 10 сентября сообщило об уничтожении 15 единиц боевой техники и 300 единиц личного состава ВСУ. Уничтожены также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пишет газета «Петербургский дневник».

0 0 0 0 0 0