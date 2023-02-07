Важное 07 февраля 2023, 10:19 Пушилин сообщил об успехах ВС России в окрестностях Северска Врио главы ДНР Пушилин: ВС РФ достигли успехов в районе Северска РИА «Новости»

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Вооруженные силы России достигли некоторых успехов в направлении Северска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Пушилин пояснил, что такие продвижения стратегически важны для освобождения Красного Лимана.

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«Сейчас очень важное направление <…> — это, конечно же, Северск и все, что с этим связано. И есть определенные успехи», — констатировал он.

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предположил, что группировка ВСУ окажется в окружении в Северске уже в ближайшее время.

Украинская армия уже отступила из северных кварталов Артемовска. Кроме того, ее положение остается плачевным в районе Кременной. ВС России закрепились в Запорожской области и училивают позиции.

Бойцы ВСУ боятся отправляться на передовую и ради этого даже специально портят военную технику. Кроме того, в отчаянии украинские боевики используют химическое оружие против российских солдат.