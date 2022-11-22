Спецоперация 22 ноября 2022, 11:30 Пушилин сообщил об успехах союзных сил на Павловском и Угледарском направлениях Врио главы ДНР Пушилин заявил об успешном продвижении союзных сил в направлении Угледара РИА «Новости»

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные силы добились определенных успехов на Павловском и Угледарском направлениях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи», — сказал Пушилин.

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Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины на всей линии соприкосновения периодически пытаются атаковать, но российские военные успешно отражают эти нападения.

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Пушилин также отметил успехи на Марьинском направлении, несмотря на уличные бои. К числу сложных врио главы ДНР отнес Краснолиманское направление.

В начале ноября Министерство обороны России рассказало об эффективном наступлении подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Угледарском направлении, написал RT.