Пушилин сообщил об успехах союзных подразделений в направлении Константиновки

Союзные подразделения смогли прорвать линию обороны ВСУ через трассу в направлении Константиновки. Об этом в интервью RT сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На сегодня из того, что можно сказать: важный переход сейчас и прорыв линии обороны противника нашими подразделениями через трассу в направлении Константиновки, Авдеевка — Константиновка, скажем так», — заявил глава ДНР.

По его словам, эта трасса позволяет подразделениям Донбасса еще больше приблизится к самой Авдеевке, занимать «одна за другой высоты» и потом двигаться дальше.

«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже на протяжении восьми лет». — отметил Пушилин.

Также он добавил, что есть определенные успехи в районе Песок и на Марьинском направлении. При этом глава ДНР подчеркнул, что противник серьезно вооружен и укреплен.