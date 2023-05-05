Спецоперация 05 мая 2023, 22:19 Пушилин сообщил об улучшении позиций на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях Врио главы ДНР Пушилин: российские силы улучшили позиции на Мариьнском направлении Викимедиа

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Российские силы улучшили позиции по трем направлениям. Военные продвинулись на Авдеевском, Дзержинском и Марьинском направлениям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин

«1-й армейский корпус ДНР РФ продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на Марьинском, Авдеевском, Дзержинском направлениях», — написал он.

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Пушилин также отметил, что ситуация в Донбассе ожидаемо обострилась. Однако в ближайшее время войска готовят врагу неприятные сюрпризы.

«Будут противнику „сюрпризы“ — 300% будут», — заявил политик.

По данным Минобороны РФ, на днях наши военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Авдеевки и Краматорска.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказал, почему отодвинуть линию фронта от Донецка непросто. По его словам, ВСУ возвели на этом направлении мощные укрепрайоны еще в 2015 году. Причем не только в крупных городах вроде Авдеевки, но и в мелких населенных пунктах.