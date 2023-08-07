Спецоперация 07 августа 2023, 11:42 Пушилин сообщил об ответных мерах России на поставки ВСУ ракет SCALP Пушилин: Россия примет ответные меры на поставки ВСУ ракет SCALP Фото: Rept0n1x / Викимедиа

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Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал поставку Украине французских ракет большой дальности SCALP. Пушилин уверен, что российская армия предпримет контрмеры. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

«Характерно для Запада, когда они заявляют, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины», — напомнил глава ДНР.

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Пушилин добавил, что для Донецкой Народной Республики ситуация практически не изменится — противник постоянно обстреливает территории. Но ракеты повышенной дальности представляют опасность для других регионов России.

«Но со стороны Вооруженных сил РФ принимаются соответствующие контрмеры», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной из Франции ракет SCALP, писал RT. Франция собиралась направить украинским боевикам 50 ракет дальнего действия.

Малозаметную крылатую ракету большой дальности воздушного базирования SCALP создали на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Дальность полета ракеты — примерно 560 километров. SCALP предназначены для поражения целей, в том числе прикрытых системами ПВО.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение передать ВСУ снаряды дальнего радиуса действия в июле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала аморальным решение Франции. Она заявила, что французские власти целенаправленно шагнули в сторону эскалации кризиса.