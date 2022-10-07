Пушилин сообщил о стягивании наемников из Польши и Англии к линии соприкосновения в ДНР | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

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Viber Пушилин сообщил о стягивании наемников из Польши и Англии к линии соприкосновения в ДНР Врио главы ДНР Пушилин: наемники из Польши и Англии стягиваются к линии соприкосновения

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На разных участках линии соприкосновения в ДНР замечены скопления польских и британских наемников. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Его слова процитировал ТАСС.

«Они перестают стесняться, все более откровенно показывают присутствие», — сказал он.

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Пушилин сообщил об этом во время поездки в Чечню. По его словам, союзные войска стараются приблизить освобождение ДНР. Он сказал, что в этом активно участвуют и чеченские отряды.

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Также Пушилин отметил изменения в боевых столкновениях с противником на территории республики за последние восемь лет. По его словам, украинские силы в 2014 и в 2022 годах — разные вещи.

Он сказал, что сейчас союзные войска противостоят не только ВСУ, но и отчетливо просматривавшемуся присутствию сил НАТО. Влияние Альянса Пушилин усмотрел не только в поставляемых украинской армии боеприпасах, но и в обучении живой силы противника, в том числе и на территории стран организации.

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