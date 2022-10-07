Пушилин сообщил о стягивании наемников из Польши и Англии к линии соприкосновения в ДНР | 360°

Все новости

Мир

07 октября 2022, 11:30

США ради Крыма отказались передавать Украине ракеты ATACMS

Эксклюзив

07 октября 2022, 11:29

«Хочу быть там, со всеми». Работник завода отправился служить, несмотря на отсрочку

Реклама

Армия

07 октября 2022, 11:26

Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

Мир

07 октября 2022, 11:25

Украина попросила у США ракеты ATACMS для ударов по Крыму — СМИ

Спорт

07 октября 2022, 11:14

Вице-президент ФСГР Немов заявил, что без российской гимнастики мировая гимнастика невозможна

Общество

07 октября 2022, 11:09

Правительство решило визуально разделить платную и бесплатную парковку

Общество

07 октября 2022, 11:09

Массовые развлекательные мероприятия отменили в Ленинградской области

Подмосковье

07 октября 2022, 11:08

Строительство второго этажа детского сада началось в поселке Развилка Ленинского округа

Спецоперация

07 октября 2022, 11:06

Союзники освободили еще три населенных пункта ДНР от контроля ВСУ

Спецоперация

07 октября 2022, 10:16

Пушилин сообщил о стягивании наемников из Польши и Англии к линии соприкосновения в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин: наемники из Польши и Англии стягиваются к линии соприкосновения

Читать 360tv в

На разных участках линии соприкосновения в ДНР замечены скопления польских и британских наемников. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин. Его слова процитировал ТАСС.

«Они перестают стесняться, все более откровенно показывают присутствие», — сказал он.

Реклама

Пушилин сообщил об этом во время поездки в Чечню. По его словам, союзные войска стараются приблизить освобождение ДНР. Он сказал, что в этом активно участвуют и чеченские отряды.

Реклама

Также Пушилин отметил изменения в боевых столкновениях с противником на территории республики за последние восемь лет. По его словам, украинские силы в 2014 и в 2022 годах — разные вещи.

Он сказал, что сейчас союзные войска противостоят не только ВСУ, но и отчетливо просматривавшемуся присутствию сил НАТО. Влияние Альянса Пушилин усмотрел не только в поставляемых украинской армии боеприпасах, но и в обучении живой силы противника, в том числе и на территории стран организации.

ДНР

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

1

0

0

0

Реклама

Реклама