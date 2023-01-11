11 января 2023, 10:37
Пушилин сообщил о почти полном освобождении Марьинки от ВСУ
Врио главы ДНР Пушилин: Марьинка почти перешла под контроль российских войск
Российские войска почти освободили Марьинку. Установить полный контроль над городом помешал тот факт, что подразделения Вооруженных сил Украины закрепились в жилом секторе. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил об этом в эфире «Соловьев live», рассказал ТАСС.
«Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически населенный пункт уже под нашим контролем», — сказал он.
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На сроки освобождения города, по его словам, повлияла тактика украинских войск. Боевики заняли позиции в жилом секторе на окраине Марьинки. Денис Пушилин добавил, что взятие Соледара разрушит линию фронта и откроет путь к полному освобождению ДНР. Это станет переломным моментом и позволит отбить Артемовск и Северск.
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Ранее он объявил, что к середине декабря российские войска освободили половину территории ДНР и70% Марьинки. Военкор Александр Сладков объяснил неспешное наступление сопротивлением 95-й аэромобильной бригады ВСУ, но назвал прорыв обороны необратимым.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Марьинка
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