Спецоперация 11 января 2023, 10:37 Пушилин сообщил о почти полном освобождении Марьинки от ВСУ Врио главы ДНР Пушилин: Марьинка почти перешла под контроль российских войск РИА «Новости»

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Российские войска почти освободили Марьинку. Установить полный контроль над городом помешал тот факт, что подразделения Вооруженных сил Украины закрепились в жилом секторе. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин объявил об этом в эфире «Соловьев live», рассказал ТАСС.

«Мы видим, как сложно в Марьинке. Практически населенный пункт уже под нашим контролем», — сказал он.

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На сроки освобождения города, по его словам, повлияла тактика украинских войск. Боевики заняли позиции в жилом секторе на окраине Марьинки. Денис Пушилин добавил, что взятие Соледара разрушит линию фронта и откроет путь к полному освобождению ДНР. Это станет переломным моментом и позволит отбить Артемовск и Северск.

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Ранее он объявил, что к середине декабря российские войска освободили половину территории ДНР и70% Марьинки. Военкор Александр Сладков объяснил неспешное наступление сопротивлением 95-й аэромобильной бригады ВСУ, но назвал прорыв обороны необратимым.